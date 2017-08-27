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Конкурс пейзажной фотографии "Мирт" начался в Тюмени

12:27 27 августа 2017 | mobile | | print версия для печати
фото Евгении Шевцовой/ ИА "Тюменская линия"

В Тюмени стартует конкурс пейзажной фотографии "Мирт". Прием фоторабот закончится 29 сентября.

"Мирт" - конкурс пейзажной фотографии, который проводит НИИ Экологии и рационального использования природных ресурсов в рамках года экологии при поддержке департамента недропользования и экологии Тюменской области.

Цель конкурса – привлечь внимание общественности к паркам, интересным местам и объектам отдыха в Тюмени, к экологической ситуации и внешнему виду города.

В конкурсе бесплатно могут принять участие все желающие в возрасте от 16 лет. Для участия необходимо отправить творческое фото, сделанное в любом парке, сквере или аллее, отправить по адресу konkurs_MirT@mail.ru, подробнее об условиях и положение можно прочитать – в группе конкурса вконтакте.

Работы должны соответствовать жанру "Городской пейзаж", "Репортажная съемка", "Жанр". Один участник может предложить не более двух фотографий.

По итогам конкурса будет проведена выставка работ, а победители будут награждены ценными подарками и дипломами, пишет "Тюменская область сегодня". 

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