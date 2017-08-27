Тюменские врачи спасли жизнь новорожденному малышу с редкой патологией сердца

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В детском стационаре Областной клинической больницы №2 прооперирован младенец с настолько редким пороком развития, что его известные случаи во всем мире исчисляются единицами, сообщает департамент здравоохранения Тюменской области

Ребенок родился "с сердцем нараспашку" - оно билось за пределами грудной клетки в брюшной полости, защищенное лишь тонким слоем кожи. Такое встречается, в среднем, у пяти новорожденных из миллиона и несет прямую угрозу для жизни маленького пациента. Ситуация осложнялась аномальным расположением других внутренних органов.

Во время операции детский хирург Татьяна Сергиенко восстановила естественную анатомическую структуру организма ребенка. Сейчас малыш чувствует себя хорошо и, по мнению докторов, при соответствующем уходе и лечении ребенку о перенесенной операции будет напоминать лишь небольшой шрам на животе.

Успешно провести сложную операцию и послеоперационную реабилитацию ребенка позволил не только профессионализм врачей. Существенным фактором стала и оснащенность ОКБ №2 современной техникой для высококачественной диагностики и оказания медпомощи. В таких условиях малышу в любой момент могут оказать всю необходимую помощь в пределах одного здания.

Детский стационар ГБУЗ ТО "ОКБ №2" работает с 1981 года. До сих пор это единственное в Тюмени и области многопрофильное лечебное учреждение по оказанию плановой и экстренной специализированной помощи детям в возрасте от 0 до 18 лет. Ежегодно здесь лечатся около 12 тысяч пациентов, в том числе из Ханты‑Мансийского и Ямало-Ненецкого автономных округов.