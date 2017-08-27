Рост регионального сельхозпроизводства в первом полугодии превысил пять процентов

Фото ИА "Тюменская линия"

Индекс физического объема производства сельхозпродукции в Тюменской области в первом полугодии 2017 года составил 105,1% по сравнению с аналогичным периодом года прошлого. Такие данные приводит областной департамент АПК.

Отметим, что среднероссийский показатель составил 100,2%. Всего на первые шесть месяцев тюменские сельхозпроизводители произвели продукции на сумму 21,4 млрд рублей. По этому показателю Тюменская область находится на 17 месте среди субъектов РФ.

Высокие темпы роста показали производители яйца — 116,2% к аналогичному периоду прошлого года. К 1 июля птицефабриками и личными хозяйствами региона произведено 753,9 млн штук яиц.

В регионе также отмечен рост продуктивности животных. Так, средний надой молока в сельхозорганизациях увеличился на 4,1% к январю-июню 2016 года.