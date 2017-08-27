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Микробный биореактор изобрел тюменский школьник

16:59 27 августа 2017 | mobile | | print версия для печати
Фото Дворца творчества и спорта "Пионер"

Тюменские ребята участвовали в проектной образовательной программе "Большие вызовы" на базе центра "Сириус" в Сочи. Как рассказала пресс-секретарь департамента образования и науки Тюменской области Евгения Самохвалова, Тюменскую область представили 10 будущих инженеров.

В Сочи ребята решали инженерные, технологические, исследовательские задачи, актуальность которых продиктована глобальными вызовами, стоящими перед современной цивилизацией. Кураторами стали ведущие российские технологические компании и вузы.

Тюменцы удивили экспертов нестандартными подходами и креативными решениями. Например, предложили тренажер Брайля, модель робота-строителя, способ безопасного компактного хранения и транспортировки водородного топлива.  Эксперты высоко оценили работу ишимской школы №8 Артема Старокорова и Савелия Кауртаева из физико-математической школы Тюменской области.

Артем предложил проект "Ресурсосберегающие технологи переработки вторичных материалов".

Разработка и внедрение металлургических технологий, основанных на переработке вторичных ресурсов – необходимое условие улучшения экологии окружающей среды и повышения качества жизни человека. Артем вместе с единомышленниками разработал новый вид сырьевого продукта - брикет, полученный в результате максимального извлечения железа.

Савелий трудился в направлении "Агропромышленные и биотехнологии" и разработал микробный топливный элемент — биотехнологическое устройство, преобразующее энергию химических связей органических веществ в электричество посредством микроорганизмов.

В "Сириусе" школьники создали микробный биореактор с анодофильными бактериями, способный напрямую трансформировать отработанную агроорганику в маломощную электрическую энергию.

Добавим, что Тюменская область уже второй год подряд участвует во Всероссийском конкурсе проектных и исследовательских работ. В новом учебном году школьники будут работать над новыми проектами, пишет "КП-Тюмень". 

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