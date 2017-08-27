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Госавтоинспекция: родителям необходимо напомнить школьникам правила поведения на дорогах

18:53 27 августа 2017 | mobile | | print версия для печати
фото евгении Тенегиной / ИА "Тюменская линия"

Госавтоинспекция в преддверии начала нового учебного года проводит комплекс мероприятий, направленных на обеспечение дорожной безопасности школьников. Автоинспекторы принимают участие в совещаниях в школах и органах управления образованием, общешкольных родительских собраниях.

Проведены обследования улично-дорожной сети в местах расположения образовательных учреждений на наличие необходимых средств организации безопасного движения. Подавляющее большинство школ отвечают всем условиям, а выданные в ходе обследований предписания будут исполнены до 1 сентября.

Начало учебного года – период особого риска попадания детей школьного возраста в дорожно-транспортные происшествия: за время каникул дети отвыкают от напряженной транспортной обстановки, притупляются навыки ориентирования в дорожном движении.

Госавтоинспекция призывает родителей школьников повторить с детьми правила безопасного поведения на дороге. 

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