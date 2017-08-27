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Международный детский конкурс "Мир вашему дому" пройдет в Тюмени

19:47 27 августа 2017 | mobile | | print версия для печати

Международный детский конкурс "Мир вашему дому" пройдет в Тюмени 3 и 4 ноября 2017.

В номинациях конкурса:

-Патриотическая, детская песня (песня на русском языке - соло, хоры, семейные ансамбли, ансамбли); народный фольклор (народный вокал на русском языке), песня народов мира (на англ., франц., итал., башкирском языке и др.),

-Народный танец, стилизация, патриотический танец, детский танец; эстрадный танец;  

-Национальные инструменты, народные оркестры (соло, ансамбли, оркестры, семейные ансамбли);

-Декоративно-прикладное творчество; Театр моды;

-Художественное слово (народный фольклор, сказки, потешки, патриотическая тематика) (соло, группы, семейные группы). 

Срок подачи заявки на участие в конкурсе в Тюмени - до 25 октября 2017 года. Дополнительную информацию можно уточнить в группе конкурса "Браво, дети" "Вконтакте".

Напомним, помимо Тюмени фестивали международного конкурса "Браво, дети!" проходят в 2017 году в Башкортостане, Челябинской области, Екатеринбурге, Самаре и Геленджике. Целями и задачами конкурса, как уточняют представители организаторов АНО "Детский театр "Карат", целью конкурса и идеей является пропаганда глубокого уважения к другой культуре, религии, традициям и обычаям, взаимопонимания, толерантности, добрососедских отношений как основных принципов во взаимоотношениях между различными народами.

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