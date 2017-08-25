26 августа - события дня

Фото ИА "Тюменская линия"

В Тюмени в 11 часов на набережной Туры начнется тематический велопарад "Леди на велосипеде".

В Тюмени в 11 и 12 часов в Тюменском театре кукол (ул. Кирова, 36) начнется торжественное открытие театральных касс. В 10 часов 30 минут и в 12 часов здесь же начнется акция "День именинника".

В Тюмени в 12 часов на площади около технопарка (ул. Республики, 142) начнется XIX областной казачий фестиваль "Благовест".

В Тюмени в 12 часов на берегу оз. Круглое начнутся "Экологические игры" - командный квест по сбору и сортировке мусора на скорость.

В Тюмени в 13 часов в ДК "Нефтяник" (ул. Осипенко, 1) начнется фестиваль творчества про животных "Верный друг".

В Тюмени в 19 часов около центра культуры и искусства "Современник" (ул. олимпийская, 9) откроется кинозал под открытым небом в рамках акции "Ночь кино".

В Тобольске в 13 часов на площади им. Дмитрия Менделеева начнется танцевальный вечер "И снова музыка звучит".

В Заводоуковске в 20 часов во Дворце культуры (ул. Вокзальная, 55) начнется всероссийская акция "Ночь кино".

В Нижней Тавде в 10 часов на ул. Мира, 10 начнется районный детско–юношеский кинофестиваль "Золотая птица".

В туристическом комплексе "Абалак" в Тобольском районе в 13 часов начнется V региональный фестиваль "Уха-Царица – 2017".

В с. Созоново Тюменского района в 14 часов начнется День села.

Этот день в истории:

1346 - состоялось одно из самых крупных сражений Столетней войны - битва при Креси.

1451 - в Генуе родился Христофор Колумб.

1723 - умер Антони ван Левенгук, голландский натуралист, изобретатель микроскопа.

1743 - родился французский ученый, основоположник современной химии Антуан Лоран Лавуазье.

1789 - французское учредительное собрание приняло Декларацию прав человека и гражданина, провозгласившую идеи свободы, равенства, братства и неприкосновенности частной собственности.

1925 - родился кинорежиссер Петр Тодоровский.

1946 - голливудская киностудия "ХХ век Фокс" заключила контракт с актрисой Нормой Бейкер (Мэрилин Монро).

1972 - в Мюнхене открылись ХХ Олимпийские игры.

1976 - родилась эстрадная певица Земфира Рамазанова.

1982 - в 46-летнем возрасте умерла польская певица Анна Герман.

2009 - запущен самый высокогорный газопровод Дзуарикау - Цхинвал.