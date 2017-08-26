27 августа - события дня
Фото ИА "Тюменская линия"
В Тюмени в 14 часов на стадионе "Геолог" (ул. Коммуны, 22) начнется всероссийский фестиваль красок.
В Тюмени состоится информационно-просветительская программа "Медиашкола" с приглашенным федеральным экспертом Денисом Зацепиным.
Этот день в истории:
1681 - умер патриарх Никон (Никита Минов), инициатор церковной реформы 1653-54 годов, которая привела Русскую православную церковь к расколу.
1731 - умерла Евдокия Лопухина, первая жена Петра I.
1770 - родился самый знаменитый из немецких философов Георг Фридрих Вильгельм Гегель.
1878 - родился барон Петр Врангель, русский военачальник, один из лидеров белого движения в годы гражданской войны.
1879 - народническая организация "Земля и воля" раскололась на организации - "Народную волю" и "Черный передел".
1883 - взрыв вулкана Кракатау в Индонезии унес жизни более 36 тыс. человек.
1896 - родилась одна из лучших отечественных комедийных актрис Фаина Раневская.
1955 - вышло в свет первое издание Книги рекордов Гиннесса.
1965 - умер французский архитектор, теоретик архитектуры Шарль ле Корбюзье.
1977 - пущен первый энергоблок Чернобыльской АЭС.
1981 - в автокатастрофе погиб советский хоккеист Валерий Харламов.
2000 - пожар в Останкинской телебашне в Москве.
2004 - открыта комета C/2004 Q2 (Махгольца).
2005 - открылось Казанское метро.
2008 - девятибалльное землетрясение на Байкале.