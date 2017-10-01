1 октября - события дня
Фото ИА "Тюменская линия"
В Тюмени в 12 часов в ДК "Нефтяник" (ул. Осипенко, 1) начнется праздничный концерт, посвященный открытию института социально-гуманитарных наук Тюменского госуниверситета.
В Тюмени в 15 часов в караоке-клубе "AvenЮ" (ул. Республики 143а) начнется караоке-турнир "Лучший голос Тюмени".
Во всех городах и муниципалитетах пройдут мероприятия, посвященные Дню пожилых людей.
Этот день в истории:
1869 - появились первые почтовые открытки. Их выпустили в Вене.
1927 - родился российский актер Олег Ефремов.
1931 - в Москве введен в эксплуатацию автомобильный завод, построенный на месте бывшего автопредприятия АМО.
1944 - в Тюмени образовано статистическое управление Тюменского облисполкома.
1967 - центральное телевидение СССР начало трансляцию программ в цветном изображении.
1971 - во Флориде открыто самое крупное в мире место развлечений - "Дисней-уорлд".
1977 - король футбола Пеле ушел из спорта.
1990 - в СССР был принят закон "О свободе совести и религиозных организациях".
1992 - в России началась выдача приватизационных сертификатов-ваучеров.