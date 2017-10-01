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1 октября - события дня

18:00 30 сентября 2017 | mobile | | print версия для печати
Фото ИА "Тюменская линия"

В Тюмени в 12 часов в ДК "Нефтяник" (ул. Осипенко, 1) начнется праздничный концерт, посвященный открытию института социально-гуманитарных наук Тюменского госуниверситета.

В Тюмени в 15 часов в караоке-клубе "AvenЮ" (ул. Республики 143а) начнется караоке-турнир "Лучший голос Тюмени".

Во всех городах и муниципалитетах пройдут мероприятия, посвященные Дню пожилых людей. 

Этот день в истории:

1869 - появились первые почтовые открытки. Их выпустили в Вене.

1927 - родился российский актер Олег Ефремов.

1931 - в Москве введен в эксплуатацию автомобильный завод, построенный на месте бывшего автопредприятия АМО.

1944 - в Тюмени образовано статистическое управление Тюменского облисполкома.

1967 - центральное телевидение СССР начало трансляцию программ в цветном изображении.

1971 - во Флориде открыто самое крупное в мире место развлечений - "Дисней-уорлд".

1977 - король футбола Пеле ушел из спорта.

1990 - в СССР был принят закон "О свободе совести и религиозных организациях".

1992 - в России началась выдача приватизационных сертификатов-ваучеров.

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