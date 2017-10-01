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2 октября - события дня

18:00 01 октября 2017 | mobile | | print версия для печати
Фото ИА "Тюменская линия"

В Тюмени в 10 часов в тюменском технопарке (ул. Республики, 142, зал "Президент") начнется бизнес-миссия делегации международных компаний в Тюменскую область. Пресс-подход начнется в 11 часов 45 минут в холле второго этажа. 

В Тюмени в 12 часов губернатор региона Владимир Якушев посетит предприятие "Тюменьремдормаш" (ул. Производственная, 30). 

В Тюмени в 14 часов в большом зале заседаний правительства Тюменской области (ул. Володарского, 45) начнется прием губернатора, посвященный Дню учителя. 

В Тюмени в 15 часов в ДК "Нефтяник" (ул. Осипенко, 1) начнется торжественное мероприятие, посвященное 85-летию  Гражданской обороны.

Этот день в истории:

1552 - войска царя Ивана Грозного после затяжного ожесточенного штурма овладели Казанью.

1870 - столицей объединенной Италии объявлен город Рим.

1878 - в Санкт-Петербурге открылись Высшие женские курсы.

1914 - родился Юрий Левитан, официальный диктор Советского Союза в 30-50-е годы.

1927 - умер выдающийся шведский физик и химик, лауреат Нобелевской премии Сванте Аррениус.

1941 - гитлеровские войска прорвали оборону Западного фронта и двинулись к Москве.

1942 - в Краснодоне создана подпольная молодежная организация "Молодая гвардия".

1944 - гитлеровские войска подавили Варшавское восстание.

1974 - умер Василий Шукшин, актер, режиссер, писатель.

1996 - в Софии убит премьер-министр Болгарии Андрей Луканов.

2000 - ученые из американской правительственной организации Ames Laboratory создали новый сверхтвердый материал, по твердости уступающий только алмазу.

2002 - в Сирии провалился под землю городской квартал.

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