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Яндекс объяснил причины падения электронных продаж в регионе

16:22 30 сентября 2017 | mobile | | print версия для печати
Тюменская линия

Причиной падения посещаемости интернет-магазинов тюменцами в течение года мог стать особенный "сценарий" покупки, придуманный тюменцами. Речь идет о том, что наши земляки, в отличие от жителей других уральских регионов, не пользуются тремя устройствами одновременно, чтобы купить что-либо. Им достаточно увидеть товар один раз и заказать его с того же гаджета, на котором они его нашли.

"Часто популярна модель, когда люди выбирают товар на мобильном телефоне, оформляют заказ на рабочем компьютере, а потом отслеживают заказ дома, – отметил руководитель направления аналитики "Яндекс.Маркета" Владислав Исмагилов. – В нашем графике такой человек учтен трижды. Так что проблема, скорее всего, связана не с тем, что тюменцы вдруг прекратили покупать в интернете, а с количеством устройств на одного пользователя".

В то же время Владислав Исмагилов признал, что общее снижение числа покупателей все-таки очевидно. Даже если представить, что тюменцы перестали покупать что-то с персональных компьютеров, показатели по мобильным устройствам такое падение не компенсируют.

Напомним, посещаемость интернет-магазинов тюменцами с августа 2016 года по август 2017 года упала на 16%, свидетельствуют данные "Яндекс.Метрики". В Тюмени чаще, чем в других крупных городах Урала, покупают через интернет одежду и обувь, косметику и парфюмерию, а также товары для спорта, пишет "Вслух.ру".

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