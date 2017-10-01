Общеобразовательный проект "В мире народной культуры" стартовал в Тюмени

фото с официальной странице ВК фольклорный ансамбль "Росстань"

Ансамбль "Росстань" запустил общеобразовательный проект "В мире народной культуры" Первыми "слушателями" стали ученики начальных классов тюменской школы № 68.

Как поделилась в перерыве между выходами на сцену руководитель ансамбля, директор института музыки, театра и хореографии Тюменского института культуры Лилия Демина, именно в народной культуре заложено и здоровье, и общение разных поколений, и хорошее настроение.

"Человек так устроен, что обязательно должен выплескивать то, что накопилось и мучает... Нужно это делать по-доброму – в игре, обряде, песне. Считаю, что лучше всего в таком деле помогают народные праздники. А их в свою очередь должна пропагандировать и школа. Наши фольклорные встречи не могут быть неинтересными, ведь в них заложено добро самой жизни" – добавила она.

Познавательные уроки с региональным акцентом от "Росстани" будут проводиться два раза в месяц в разных школах Тюмени, пишет "Тюменская область сегодня".