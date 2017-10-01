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Эндоваскулярный хирург будет работать в Ишиме

18:36 30 сентября 2017 | mobile | | print версия для печати
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Будущее ишимской медицины в руках молодых специалистов. Главный врач областной больнице №4 Ишима Дмитрий Бутов встретился с молодыми врачами. В 2017 году на работу в Ишим  устроились девять врачей разных специальностей, сообщает департамент здравоохранения Тюменской области.

Кадры больницы пополнили четыре терапевта, три педиатра, рентгенолог и эндоваскулярный хирург. Из них два доктора выбрали работу в сельской местности. Один из врачей-педиатров уехал в село Абатское, другой детский доктор будет лечить малышей в Бердюжье.

"Здесь они проходили практику, сюда и вернулись. Все врачи уже получили служебное жилье, - рассказал Дмитрий Бутов.- Для молодых, начинающих свою карьеру, врачей у нас созданы благоприятные условия. В больнице имеется хорошая материальная база, работают опытные, высококвалифицированные специалисты. Благодаря наставничеству, которое развито в учреждении, ребята быстро вольются в коллектив и освоятся на новом рабочем месте".

Беседуя с молодыми специалистами, главврач рассказал о возможностях ишимской медицины, о перспективах ее развития и пожелал плодотворной и долгосрочной работы. 

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