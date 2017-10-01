Сбор заявок на участие в проекте "СтудВыборы" завершен

moi-portal.ru

В Тюмени завершился сбор заявок на участие в проекте "СтудВыборы". Сейчас студенты будут бороться за звание "лучшего первокурсника".

В финале первокурсники сразятся за звание "Лучшего первокурсника" и главный приз – смартфон IPhone7.

По результатам собранных заявок, ТюмГУ в конкурсе представят 26 студентов, ТИУ – 13 участников, ТГИК – 1 участник, ГАУСЗ – 4 человека, ТГМУ также представит 1 участник. В общем числе, на конкурс заявились 20 девушек и 28 парней.

Первым начнется отборочный этап: предполагаемым участникам нужно написать свою предвыборную программу, провести публичное мероприятие и стать участником настоящих дебатов. После следует финал, в который попадут победители отбора. В рамках конкурса они предоставят решение одной из актуальных задач университета. И снова все завершится дебатами, пишет "Мой портал".