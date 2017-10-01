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Упоровские овощеводы бьют российские рекорды по урожайности картофеля

08:24 01 октября 2017 | mobile | | print версия для печати
mcx.ru

Агрофирма КРиММ на 20 тысяч тонн превысила свой рекорд по сбору картофеля. Если в прошлом году он равнялся 83 тысячам тонн, то в этом 103.

Генеральный директор агрофирмы Геннадий Рязанов рассказал, что урожайность с оставила  более  50 тонн с гектара. В среднем, по России она составляет 15-20 тонн, а как рекорд благоприятного по погоде 2015 года в сельскохозяйственных организациях страны зафиксирован средний результат в 23,4 тонны картофеля с гектара. 

"Понятно, что такой результат получился не на ровном месте, - рассказал Геннадий Рязанов. - Конечно, погоду никто со счетов не сбрасывает, но мы в течение последних лет создали на наших полях систему орошения, а одного только торфа завозили ежегодно по 300 тонн. Кроме того, выращиваем только элитные сорта Гала,  Ред Скарлет и Розара. Все это и привело к такому успеху", - пояснил он.

Спрос на продукцию агрофирмы есть. Сейчас здесь ежедневно отгружают заказчикам минимум 800 тонн картофеля, в отдельные дни показатели доходят до 1 тыс. тонн.

"Сегодня особенно хорошо видно, что мы в свое время сделали правильную ставку на строительство новых картофелехранилищ", - отметил генеральный директор.

Сейчас в КРиММе завершают уборку семенного картофеля и рассчитывают на урожай в 15 тысяч тонн.

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