Светлана Иванова: ветераны – золотой фонд Тюменского района

фото: Софья Полосина

41 первичная организация, в составе которой 300 человек, входит в районный совет ветеранов, действующий на территории Тюменского района. В каждом муниципальном образовании есть свой совет, а в некоторых – даже несколько. Например, в Червишевском МО таких пять, в Московском – четыре, в Богандинском и Успенском – по три. Каждый пенсионер, труженик тыла, ветеран войны или труда – на учете.

Встреча с ветеранами-активистами, посвященная Дню пожилых людей прошла за несколько дней до праздника. Лучшие представители ветеранских организаций собрались на прием главы и получили поздравления с Днем пожилого человека, пишет "АиФ в Западной Сибири". Этот день традиционно в муниципалитете – торжественный. В районе ценят и уважают тех, кто работал много лет во благо своей земли, строил ее будущее.

В своем приветствии к старшему поколению глава Тюменского района Светлана Иванова отмечает, что ветераны – золотой фонд муниципалитета. Они до сих пор в строю и до сих пор больше всех заботятся о перспективах родины.

"Сегодня люди "золотого возраста" вовлечены в общественную жизнь, занимаются спортом, развиваются творчески и духовно, помогают в воспитании молодежи", - отметила она.