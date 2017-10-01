up

1.10.2017 воскресенье

EUR 68.4483

USD 58.0169

В Тюмени 0..2 С 3 м/с
ветер северный

﻿
Главная / Новости / Общество

Светлана Иванова: ветераны – золотой фонд Тюменского района

10:26 01 октября 2017 | mobile | | print версия для печати
фото: Софья Полосина

41 первичная организация, в составе которой 300 человек, входит в районный совет ветеранов, действующий на территории Тюменского района. В каждом муниципальном образовании есть свой совет, а в некоторых – даже несколько. Например, в Червишевском МО таких пять, в Московском – четыре, в Богандинском и Успенском – по три. Каждый пенсионер, труженик тыла, ветеран войны или труда – на учете.

Встреча с ветеранами-активистами, посвященная Дню пожилых людей прошла за несколько дней до праздника. Лучшие представители ветеранских организаций собрались на прием главы и получили поздравления с Днем пожилого человека, пишет "АиФ в Западной Сибири". Этот день традиционно в муниципалитете – торжественный. В районе ценят и уважают тех, кто работал много лет во благо своей земли, строил ее будущее.

В своем приветствии к старшему поколению глава Тюменского района Светлана Иванова отмечает, что ветераны – золотой фонд муниципалитета. Они до сих пор в строю и до сих пор больше всех заботятся о перспективах родины.

"Сегодня люди "золотого возраста" вовлечены в общественную жизнь, занимаются спортом, развиваются творчески и духовно, помогают в воспитании молодежи", - отметила она.

Последние новости

10:26 Светлана Иванова: ветераны – золотой фонд Тюменского района
10:11 В Югре школьница отравила одноклассников таблетками
09:54 Владимир Якушев поздравил старшее поколение тюменцев с праздником
09:13 Трудные подростки распишут имбирные пряники
09:03 Санкт-Петербург признали лучшим туристическим городом Европы
08:24 Упоровские овощеводы бьют российские рекорды по урожайности картофеля
20:01 Викуловские школьники встретились со знаменитым земляком
19:23 Сбор заявок на участие в проекте "СтудВыборы" завершен
18:36 Эндоваскулярный хирург будет работать в Ишиме
18:00 1 октября - события дня
Все новости

Архив новостей

Октябрь, 2017
﻿

Губернатор

Владимир Якушев поздравил старшее поколение тюменцев с праздником

Три новых модульных ФАПа появятся в Заводоуковском городском округе

Тюменских педагогов, воспитавших стобалльников, наградят денежной премией

Политика

Владимир Якушев имеет высокий рейтинг устойчивости

Минэкономразвития: тюменская экономика имеет значительный потенциал для повышения производительности труда

Тюменские предприниматели обсудили проблемы на приеме "Единой России"

Экономика

Упоровские овощеводы бьют российские рекорды по урожайности картофеля

Яндекс объяснил причины падения электронных продаж в регионе

Порог пошлины на интернет-покупку снизят

Общество

Светлана Иванова: ветераны – золотой фонд Тюменского района

В Югре школьница отравила одноклассников таблетками

Трудные подростки распишут имбирные пряники

Спорт

"Тюмень" и "Сибирь" рассудит питерский рефери

В "Югре" решились на перемены

Три тюменца выступят на первенстве Европы по скалолазанию

Происшествия

Под суд за взяточничество пошел сотрудник тюменской компании

Следователи выясняют, кто задолжал рабочим тринадцать миллионов

Лесники Вагайского района поймали черного лесоруба
АРХИВ НОВОСТЕЙ:

© 2001-2017 Государственное информационное агентство Тюменской области

При использовании материалов ссылка обязательна.

Информационная лента выходит при финансовой поддержке правительства Тюменской области.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ТУ 72-01370 от 14.07.2016 выдано управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Тюменской области, ХМАО-Югре и ЯНАО.

Информация о деятельности учреждения

16+