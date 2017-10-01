Заводоуковский музей приглашает на выставку "Здесь крылья жизни родились"

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Заводоуковский краеведческий музей готовит тематическую выставку "Здесь крылья жизни родились", которая приурочена к акции "День в музее для российских кадет", сообщает департамента культуры Тюменской области.

Особое место в экспозиции займут уникальные эскизы, выполненные курсантом первой московской специальной школы ВВС Евгением Курковым. Автор рисунков в годы Великой Отечественной войны вместе с курсантами 1 МСШ ВВС находился в эвакуации в поселке Заводоуковский. В числе курсантов были и будущие космонавты дважды Герой Советского Союза Владимир Комаров, Герой Советского Союза Лев Дёмин. В зарисовках Евгения Куркова нашли отражение суровые будни курсантов, уникальные виды военного Заводоуковска.

Выставку музей презентует 17 октября слушателям специализированных профильных классов добровольной подготовки к военной службе. Она также будет интересна всем, кого интересуют страницы истории становления космонавтики и Космических войск в России.