Маленьких принцесс приглашают на городской конкурс

Тюменская линия

В Тюмени пройдет творческий конкурс "Дюймовочка" среди девочек 5-6 лет. Прием заявок продлится до 10 ноября по адресу ул. Судоремонтная, 1А в здании ДК Водник.

Участницы пройдут отборочный тур, который состоится 26 ноября, где им предстоит показать свои визитки. В финал конкурса, который состоится на следующий день, жюри выберут 12 участниц.

Второй этап конкурсной программы будет состоять из четырех туров. Сначала участницы представят свои визитные карточки продолжительностью не более 2-3 минут, потом прочитают стихотворение "О маме", где будет учитываться объем выученного и выразительность прочтения. Затем они представят хореографическую композицию, в постановке которой будет помогать руководитель хореографического коллектива "Водника".

Также конкурсантки покажут свои костюмы для бала, в которых будут учитываться их оригинальность и название.

Все участвующие получат дипломы и памятные сувениры, а победительнице конкурса присвоят титул "Дюймовочка", пишет "Тюменская область сегодня".