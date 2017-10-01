Конкурс профессионального мастерства среди людей с инвалидностью состоится в Тюмени

abilympics.ru

Тюмень готовится к чемпионату профессионального мастерства среди людей с инвалидностью "Абилимпикс". Региональный отборочный этап национального чемпионата состоится в октябре.

"Абилимпикс" - это международное движение по проведению конкурсов профессионального мастерства среди людей с инвалидностью, в котором принимают участие более четырех десятков стран. Россия присоединилась к этому движению в 2014 году, а Тюменская область – в 2016.

В конце октября в Тюмени состоится региональный отборочный этап национального чемпионата, в котором в профессиональном мастерстве сразятся более 70 человек. Проводиться он будет как минимум по 13 компетенциям, таким как: "Адаптивная физическая культура", "Поварское дело", "Выпечка хлебобулочных изделий", "Психология", "Зубной техник", "Массажист" и другие.

Окончательный перечень еще формируется, так как прием заявок на участие продолжается. Оценивать молодых профессионалов будут эксперты - представители предприятий, учебных заведений и общественных организаций инвалидов, пишет "Тюменская область сегодня". Все вопросы по участию в чемпионате можно задать по телефону в Тюмени: 27-33-61.