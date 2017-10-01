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Тюмени нужен приют для кошек, считают любители животных

16:31 01 октября 2017 | mobile | | print версия для печати
Приют Дом Кошек "Мурка и Васька"

Петиция по поводу выделения земли под новый кошачий приют появилась на ресурсе Onlinepetition.ru. Известная в городе активистка Ирина Карпова собирает подписи под обращением к администрации города Тюмени.

Хозяйка кошачьего приюта "Мурка и Васька" просит дать возможность обосноваться в помещении или на земельном участке безвозмездно.

"Проблема бездомных животных для нашего города очень важна, и для решения необходимо привлекать достаточно мощные ресурсы. Мы готовы взять на себя многие организационные вопросы", - пишет тюменка. Но перед ее приютом стоят две серьезные проблемы: отсутствие места и стабильного финансирования.

Сегодня 70 приютских кошек содержатся на пожертвования частных лиц. Но помощь нужна большему количеству животных, в городе множество бездомных кошек. Создание приюта — еще один шаг к развитию и благоустройству города, считает Ирина Карпова.

Пока петицию подписали чуть более 60 человек. Чтобы помочь городу обрести кошачий приют, нужно проголосовать здесь

 

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