Тюмени нужен приют для кошек, считают любители животных

Приют Дом Кошек "Мурка и Васька"

Петиция по поводу выделения земли под новый кошачий приют появилась на ресурсе Onlinepetition.ru. Известная в городе активистка Ирина Карпова собирает подписи под обращением к администрации города Тюмени.

Хозяйка кошачьего приюта "Мурка и Васька" просит дать возможность обосноваться в помещении или на земельном участке безвозмездно.

"Проблема бездомных животных для нашего города очень важна, и для решения необходимо привлекать достаточно мощные ресурсы. Мы готовы взять на себя многие организационные вопросы", - пишет тюменка. Но перед ее приютом стоят две серьезные проблемы: отсутствие места и стабильного финансирования.

Сегодня 70 приютских кошек содержатся на пожертвования частных лиц. Но помощь нужна большему количеству животных, в городе множество бездомных кошек. Создание приюта — еще один шаг к развитию и благоустройству города, считает Ирина Карпова.

Пока петицию подписали чуть более 60 человек. Чтобы помочь городу обрести кошачий приют, нужно проголосовать здесь.