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Работу пожилых тюменских волонтеров отметили на российском уровне

15:43 02 октября 2017 | mobile | | print версия для печати
rfdeti.ru

Более 1,5 тыс. пожилых тюменцев вовлечены в волонтерскую деятельность. Среди них есть и те, кто на постоянной основе организует мероприятия для своих сверстников. Почти 150 человек работают в Областном геронтологическом центре.

Как рассказала  директор областного геронтологического центра Маргарита Бабушкина, сфера деятельности волонтеров довольно широкая. Пожилые активисты организуют совместные занятия спортом, музыкой, изучают иностранные языки.

"У нас есть женщина, которая сама овладела навыками пальчиковой гимнастики и два-три раза в неделю приходит в отделение милосердия и занимается с бабушками, которые там проживают. Есть бывшая руководитель ансамбля, которая организует посиделки и музыкальные мероприятия. Для пожилых, которым далеко за 80, это не только развлечение, но и развитие мозговой деятельности и памяти. Есть очень активная женщина, кандидат в мастера спорта по гимнастике, она собрала фитнес-группу и женщины, которым больше 70 лет, садятся на шпагат и делают колесо. То есть волонтеры помогают создать условия для того, чтобы интерес к жизни у людей проснулся", - поделилась Маргарита Бабушкина.

В 2017 году работу тюменских пожилых волонтеров отметили на федеральном уровне – тюменцы стали победителем Всероссийского форума серебряных добровольцев. Особый интерес вызвал проект "Диалог поколений", направленный на работу с подростками.

Маргарита Бабушкина добавила, что с каждым годом в регионе появляется все больше новых проектов. Очень популярны курсы английского и французского языков, которые волонтеры преподают своим сверстникам в рамках работы университета третьего возраста. Создаются проекты по развитию социального и виртуального туризма.

Любовь Голышева

Теги: НКО , пенсионеры , волонтеры

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