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3 октября - события дня

17:54 02 октября 2017 | mobile | | print версия для печати
Фото ИА "Тюменская линия"

В Тюмени в 11 часов в ТОГИРРО (ул. Малыгина 43) начнется форум для преподавателей и родителей "Кинопедагогика" в рамках международного фестиваля семейного кино "Ноль плюс".

В Тюмени в 11 часов в Тюменской областной думе (ул. Республики, 52, каб. 521) начнется заседание комитета облдумы по государственному строительству и местному самоуправлению.

Этот день в истории:

1612 - ополченцы Дмитрия Пожарского и казаки князя Трубецкого завязали бой с поляками, засевшими в Кремле и Китай-городе. Начался завершающий этап освобождения Москвы от польских интервентов.

1887 - родился Самуил Маршак, поэт, писатель, переводчик, автор множества детских книг.

1943 - началась Киевская наступательная операция Красной Армии.

1949 - родился Александр Градский, советский и российский эстрадный певец, пионер советского рока, обладатель уникального голоса.

1982 - родился Евгений Плющенко, российский фигурист, один из лучших в мире среди представителей этого вида спорта.

1998 - в московском Дворце спорта "Крылья Советов" впервые состоялось первенство страны по японской борьбе сумо.

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