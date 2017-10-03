Волонтеров региона обучили творить добрые дела

pioner72.ru

285 тюменских волонтеров прошли обучение для лидеров добровольческого движения области в детском центре "Ребячья республика".

На смене побывали волонтеры от 14 до 30 лет из 26 муниципалитетов, а также руководители центров добровольческого движения Тюменской области и общероссийской общественной детско-юношеской организации "Российское движение школьников".

"Программа проекта была насыщенной. Получилось скомпилировать действенный комплекс мероприятий: и конкурс, и обучение-отбор волонтеров ВФМС, и образовательные блоки по направлению добровольческой деятельности. Очень приятно было работать с ребятами из групп "Лидеры РДШ" и "Добровольцы муниципальных образований". Мы выстроили совместную работу на протяжении двух тренинговых сессий", - рассказал руководитель координационно-ресурсного центра реализации молодежных программ и проектов Дворца творчества и спорта "Пионер" Виталий Скоморохов.

Обучение посвятили профилактике асоциальных явлений среди молодежи. Волонтеры участвовали в квестах, мастер-классах и тренингах. Тренер из Новосибирска Татьяна Сагидулина рассказала участникам об особенностях работы по профилактике употребления психоактивных веществ и ВИЧ-инфекции. Представитель УМВД России по Тюменской области и специалист областного наркологического диспансера рассказали волонтерам, как противодействовать распространению алкоголизма и наркомании, а также "стеновой рекламы", пропагандирующей наркоманию, экстремизм и другие асоциальные явления. Эксперты дали сведения и о правовой ответственности за совершение преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков.

Ориентационным обучением волонтеров занялась руководитель программ подготовки волонтеров для крупномасштабных событий, международный эксперт в области образовательных технологий Анна Фельдман. Знания волонтерам передали спикеры из Москвы, Смоленска, Новосибирска и Тюмени.

"Мы разобрались с необходимостью волонтерской деятельности, участия ребят в ней, проработали темы внутригрупповой коммуникации, принятия решений, самомотивации. Участники запомнились особой жадностью к практическим знаниям и стремлению развиваться и развивать регион" - отметил Виталий Скоморохов.

Развлечений на волонтерской смене тоже было немало: квесты, вечерние активности, шоу-проект "Минута славы", оpen-air и еще море интересного общения. Обучающую смену закрыли праздником: торжественным награждением победителей конкурсов "Волонтер" и "Юный Доброволец" и концертом.

Соб. Инф.