Тюменские производители предлагают продукцию северянам

правительство.янао.рф

Более 10 тюменских производителей участвуют в выездных продовольственных ярмарках в городах Ямала.

Продукцию северянам предлагают ишимский мясокомбинат, птицефабрика "Пышминская", "Тюменский бройлер", производственная компания "Молоко". В осеннем ассортименте – мясные и молочные продукты, овощи, яйца. Также здесь можно приобрести продукцию личных подсобных хозяйств.

Подобные ярмарки уже прошли в Ноябрьске и Новом Уренгое. До конца ноября пройдут еще пять - в Тарко-Сале, Новом Уренгое и Надыме.

Как отмечают в окружном департаменте агропромышленного комплекса, торговли и продовольствия, ярмарки положительно отражаются на ценообразовании. Судя по анализу, стоимость многих продуктов и товаров на ярмарках ниже рыночной стоимости аналогичных в федеральных и локальных сетях.