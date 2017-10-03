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4 октября - события дня

18:00 03 октября 2017 | mobile | | print версия для печати
Фото ИА "Тюменская линия"

В Тюмени в 10 часов в Тюменской областной думе (ул. Республики, 52, каб. 521) начнется заседание комитета облдумы по аграрным вопросам и земельным отношениям.

В Тюмени в 11 часов во Дворце творчества и спорта "Пионер" (ул. Челюскинцев, 26) начнется открытие зонального этапа областного отборочного тура всероссийского молодежного конкурса военно-патриотической песни "Димитриевская суббота". Здесь же презентуют саундтрек к фильму "Тобол".

В Тюмени в 13 часов в пресс-центре информационного агентства "Тюменская линия" (ул. Осипенко, 81, Областной дом журналистов) начнется пресс-конференция, посвященная гастролям Тобольского драматического театра им. Петра Ершова в Тюмени.

В Тюмени в 19 часов в "Медиаполисе" (ул. Чернышевского, 2а/12) начнется лекция  Андрея Гуркина "Производство фильма – субъектив оператора".

В Тюмени в 19 часов в Тюменском драматическом театре (ул. Республики, 129) начнутся гастроли Тобольского драматического театра им. Петра Ершова. Первый спектакль - "Сибирский соловей" по пьесе Петра Васильева "А-ля Алябьев".

Этот день в истории:

1535 - напечатана первая англоязычная Библия.

1636 - шведы разбили саксонскую армию в битве у Виттстока (Германия).

1675 - голландский физик Христиан Гюйгенс запатентовал карманные часы.

1762 - в Вене состоялась премьера оперы Кристофа Глюка "Орфей и Эвридика".

1769 - родился Алексей Аракчеев, фаворит императоров Павла I и Александра I.

1780 - остатки последней экспедиции английского мореплавателя Джеймса Кука вернулись в Англию.

1830 - провозглашена независимость Бельгии от Нидерландов.

1877 - родился Франсиско Вилья (Панчо Вилья) – легендарный вождь мексиканской революции 1910–1917 годов.

1895 - родился советский разведчик, Герой Советского Союза Рихард Зорге.

1910 - Португалия провозглашена республикой.

1916 - основан город Романов-на-Мурмане, ныне Мурманск. Сейчас это крупнейший морской порт акватории Северного Ледовитого океана, начальный пункт Северного морского пути.

1925 - родился советский кинорежиссер Марлен Хуциев.

1941 - гитлеровские войска взяли город Запорожье.

1943 - в Селецких лагерях началось формирование румынской пехотной дивизии им. Тудора Владимиреску, воевавшей в составе Красной Армии.

1947 - умер немецкий физик-теоретик, основатель квантовой теории, нобелевский лауреат Макс Планк.

1957 - в СССР запущен первый в мире искусственный спутник Земли.

1993 - здание Белого дома в Москве было обстреляно из танковых орудий.

2001 - английские ученые расшифровали генетический материал бактерии, которая вызывает чуму.

2003 - заложники "Норд-Оста" создали свою общественную организацию.

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