4 октября - события дня
Фото ИА "Тюменская линия"
В Тюмени в 10 часов в Тюменской областной думе (ул. Республики, 52, каб. 521) начнется заседание комитета облдумы по аграрным вопросам и земельным отношениям.
В Тюмени в 11 часов во Дворце творчества и спорта "Пионер" (ул. Челюскинцев, 26) начнется открытие зонального этапа областного отборочного тура всероссийского молодежного конкурса военно-патриотической песни "Димитриевская суббота". Здесь же презентуют саундтрек к фильму "Тобол".
В Тюмени в 13 часов в пресс-центре информационного агентства "Тюменская линия" (ул. Осипенко, 81, Областной дом журналистов) начнется пресс-конференция, посвященная гастролям Тобольского драматического театра им. Петра Ершова в Тюмени.
В Тюмени в 19 часов в "Медиаполисе" (ул. Чернышевского, 2а/12) начнется лекция Андрея Гуркина "Производство фильма – субъектив оператора".
В Тюмени в 19 часов в Тюменском драматическом театре (ул. Республики, 129) начнутся гастроли Тобольского драматического театра им. Петра Ершова. Первый спектакль - "Сибирский соловей" по пьесе Петра Васильева "А-ля Алябьев".
Этот день в истории:
1535 - напечатана первая англоязычная Библия.
1636 - шведы разбили саксонскую армию в битве у Виттстока (Германия).
1675 - голландский физик Христиан Гюйгенс запатентовал карманные часы.
1762 - в Вене состоялась премьера оперы Кристофа Глюка "Орфей и Эвридика".
1769 - родился Алексей Аракчеев, фаворит императоров Павла I и Александра I.
1780 - остатки последней экспедиции английского мореплавателя Джеймса Кука вернулись в Англию.
1830 - провозглашена независимость Бельгии от Нидерландов.
1877 - родился Франсиско Вилья (Панчо Вилья) – легендарный вождь мексиканской революции 1910–1917 годов.
1895 - родился советский разведчик, Герой Советского Союза Рихард Зорге.
1910 - Португалия провозглашена республикой.
1916 - основан город Романов-на-Мурмане, ныне Мурманск. Сейчас это крупнейший морской порт акватории Северного Ледовитого океана, начальный пункт Северного морского пути.
1925 - родился советский кинорежиссер Марлен Хуциев.
1941 - гитлеровские войска взяли город Запорожье.
1943 - в Селецких лагерях началось формирование румынской пехотной дивизии им. Тудора Владимиреску, воевавшей в составе Красной Армии.
1947 - умер немецкий физик-теоретик, основатель квантовой теории, нобелевский лауреат Макс Планк.
1957 - в СССР запущен первый в мире искусственный спутник Земли.
1993 - здание Белого дома в Москве было обстреляно из танковых орудий.
2001 - английские ученые расшифровали генетический материал бактерии, которая вызывает чуму.
2003 - заложники "Норд-Оста" создали свою общественную организацию.