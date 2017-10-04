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5 октября - события дня

17:54 04 октября 2017 | mobile | | print версия для печати
Фото ИА "Тюменская линия"

В Тюмени в 9 часов в тюменском областном бюро судебно-медицинской экспертизы начнется межрегиональная научно-практическая конференция "Современные судебно-медицинские исследования в государственных судебно-медицинских экспертных учреждениях".

В Тюмени в 9 часов в спорткомплексе "Здоровье" начнется открытое первенство Тюменской области по баскетболу среди юношей и девушек 2004 г.р.

В Тюмени в 10 часов в Тюменской областной думе (ул. Республики, 52, большой зал) начнется V тюменский международный социологический форум "Динамика социальной трансформации российского общества: региональные аспекты".

В Тюмени в 10 часов в центре "Снежинка" (31 км Старо-Тобольского тракта) начнется торжественное закрытие Х слета школьных лесничеств Тюменской области.

В Тюмени в 14 часов в совместном пресс-центре информационных агентств "Интерфакс-Урал" и "Тюменская линия" (ул. Осипенко, 81, Областной дом журналистов) начнется пресс-конференция начальника управления недропользования департамента недропользования  и экологии Тюменской области Антона Климовича "Лицензирование недр в Тюменской области: привлечение бизнеса в сферу недропользования".

Тюмень посетит делегация госпиталя "Северанс" (Республика Корея). 

Этот день в истории:

1502 - Христофор Колумб открыл Коста-Рику.

1511 - Папа Римский Юлиан II включил английского короля Генриха VIII в Священную Лигу против Франции.

1632 - основан город Якутск.

1812 - в Смоленске соединились две русские армии – Барклая де Толли и Багратиона.

1888 - торжественно открылось первое в Сибири высшее учебное заведение – Томский университет.

1914 - в Первую мировую войну вступила Франция.

1927 - родился белорусский писатель Алесь (Александр) Адамович.

1943 - советские партизаны начали операцию "Рельсовая война", совершив массовый подрыв железнодорожных путей в тылу немецких войск.

1949 - родился Валерий Васильев, один из лучших защитников советского хоккея с шайбой, неоднократный чемпион мира и Олимпийских игр.

1959 - впервые открылся Московский международный кинофестиваль.

1968 - умер маршал Константин Рокоссовский.

1980 - прошла торжественная церемония закрытия Олимпийских игр в Москве.

1994 - умер артист театра и кино Иннокентий Смоктуновский.

1998 - умер композитор Альфред Шнитке.

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