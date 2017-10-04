Порядок введения ограничения энергоснабжения юридических лиц упрощен

порядок введения ограничения энергоснабжения юридических лиц.Фото АО «Тюменская энергосбытовая компания»

Порядок введения ограничения энергоснабжения в отношении потребителей — юридических лиц существенно упростился. C 29 сентября 2017 года вступило в силу постановление правительства, которое вносит изменения в правила полного и (или) частичного ограничения режима потребления электрической энергии. Основанием для введения ограничения режима потребления электрической энергии может стать задолженность по оплате электроэнергии или услуг по ее передаче, бездоговорное потребление электроэнергии, ненадлежащее технологическое присоединение к электрическим сетям и др.

Поводом для прекращения энергоснабжения обновленные правила называют образование у потребителя задолженности в любом размере: ранее введение ограничения могло быть осуществлено при наличии задолженности, равной одному периоду между установленными договором сроками платежа.

Также произошли изменения в части способов уведомления о планируемом ограничении энергоснабжения. В сообщении, которое направляет инициатор ограничения режима потребления электроэнергии, должна быть указана вся информация о причинах и сроках введения ограничения, а также о необходимости погасить задолженность в установленные сроки. Основными способами уведомления утверждены SMS-сообщения и письма, отправленные по электронной почте: номер мобильного телефона и адрес электронной почты потребителя определены законодательством как существенные условия договора энергоснабжения. Абонент может быть уведомлен также путем публикации уведомления на официальном сайте поставщика электроэнергии, в официальном печатном издании или на платежном документе.

В отношении всех категорий потребителей, кроме тех, ограничение которых может привести к экономическим, экологическим или социальным последствиям ("неотключаемые" потребители), новыми правилами исключен этап частичного ограничения: после того, как истечет срок погашения задолженности, указанный в уведомлении, инициатор вправе ввести полное ограничение режима потребления электроэнергии. Применительно к "неотключаемым" потребителям в данных условиях применяется частичное ограничение сначала до уровня технологической брони, далее — до уровня аварийной брони, после чего происходит введение ограничения режима потребления электроэнергии. Законодательство предписывает данным организациям выполнить комплекс мероприятий, которые позволят ввести полное ограничение режима потребления без каких-либо экономических и социальных последствий. В случае применения процедуры ограничения этот план должен быть представлен инициатору введения ограничения и сетевой организации в трехдневный срок после ограничения до уровня аварийной брони.

"Обновленные правила помогут поставщику электроэнергии добиваться положительного эффекта при работе с предприятиями-должниками, — прогнозирует заместитель генерального директора АО "Тюменская энергосбытовая компания" по покупке и сбыту электроэнергии на оптовом и розничных рынках Александр Левченко. — Среди прочего они способствуют обеспечению сбора денежных средств в более ранний срок относительно даты просрочки обязательств по оплате, уменьшению расходов на отправку уведомлений о введении ограничения в адрес потребителей, а также дают возможность гарантированно и быстро уведомить о введении ограничения потребителей в труднодоступных районах. Изменения в законодательстве непосредственно будут влиять на предотвращение роста дебиторской задолженности потребителей энергосбытовых компаний из числа юридических лиц".