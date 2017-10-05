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Тюменцам расскажут, почему молодые мамы редко просят мужей о помощи

17:32 05 октября 2017 | mobile | | print версия для печати
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Бесплатные лекции для родителей о психологии и воспитании детей "Папин сын" пройдут во Дворце творчества и спорта "Пионер" (ул. Челюскинцев, 46) 12 октября. Начало в 19 часов. 

Помимо занятий тюменцев ждут викторины, интерактивы, показательные выступления.  

В рамках лекций спикеры затронут актуальные и нечасто обсуждаемые темы: 

- психологические установки, мешающие молодым мамам просить мужей о помощи; 

- понимание функций и задач отца по воспитанию и развитию ребенка: стереотипы социальных ожиданий, реальность индивидуальной семейной ситуации, ментальность отцовства и современность; 

- способы и формы взаимодействий отца и ребенка; 

- ценностные ориентиры отцовства: приоритеты в воспитании ребенка, мотивация и вдохновение отцовской педагогики, сознательное преодоление трудностей воспитательной деятельности, философская основа отцовства; 

- ребенок, смартфон, Интернет. Что делать отцу? Запреты и разрешения, контроль и поддержка пребывания ребенка в интернет-пространстве; 

- отцовство глазами женщины. "Женские" стереотипы отцовства, требования и ожидания матери ребенка от его отца, анализ возможности выхода за пределы "замкнутого круга неоправданных ожиданий". 

Мероприятие бесплатное, количество мест ограничено! Для подтверждения участия можно оставить соответствующее сообщение в комментарии на странице мероприятия в "Инстаграм". Если вы занимаетесь педагогикой и психологией, хотите делиться информацией, чувствуете, что она необходима людям, - пишите в комментарии здесь и вы, возможно, тоже сможете оказаться в числе выступающих, сообщает пресс-служба Дворца творчества и спорта "Пионер".

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Теги: ДИ Пионер , родители , отцовство , психология , дети

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