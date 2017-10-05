Тюменцам расскажут, почему молодые мамы редко просят мужей о помощи

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Бесплатные лекции для родителей о психологии и воспитании детей "Папин сын" пройдут во Дворце творчества и спорта "Пионер" (ул. Челюскинцев, 46) 12 октября. Начало в 19 часов.

Помимо занятий тюменцев ждут викторины, интерактивы, показательные выступления.

В рамках лекций спикеры затронут актуальные и нечасто обсуждаемые темы:

- психологические установки, мешающие молодым мамам просить мужей о помощи;

- понимание функций и задач отца по воспитанию и развитию ребенка: стереотипы социальных ожиданий, реальность индивидуальной семейной ситуации, ментальность отцовства и современность;

- способы и формы взаимодействий отца и ребенка;

- ценностные ориентиры отцовства: приоритеты в воспитании ребенка, мотивация и вдохновение отцовской педагогики, сознательное преодоление трудностей воспитательной деятельности, философская основа отцовства;

- ребенок, смартфон, Интернет. Что делать отцу? Запреты и разрешения, контроль и поддержка пребывания ребенка в интернет-пространстве;

- отцовство глазами женщины. "Женские" стереотипы отцовства, требования и ожидания матери ребенка от его отца, анализ возможности выхода за пределы "замкнутого круга неоправданных ожиданий".

Мероприятие бесплатное, количество мест ограничено! Для подтверждения участия можно оставить соответствующее сообщение в комментарии на странице мероприятия в "Инстаграм". Если вы занимаетесь педагогикой и психологией, хотите делиться информацией, чувствуете, что она необходима людям, - пишите в комментарии здесь и вы, возможно, тоже сможете оказаться в числе выступающих, сообщает пресс-служба Дворца творчества и спорта "Пионер".