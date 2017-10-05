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Водителям напоминают о знаке "Шипы"

16:16 05 октября 2017 | mobile | | print версия для печати
www.gibdd.ru

От 50 до 80 рублей заплатит тюменский автовладелец за маркировку машины знаком "Шипы". Ажиотажного спроса на наклейки в связи с массовым переходом водителей на зимние шины нет, сообщили "Тюменской линии" владельцы нескольких магазинов. Знак в соответствии с установленными стандартами можно изготовить самому.

Знак "Шипы" должен быть установлен на автомобилях, которые оборудованы шипованной резиной. За его отсутствие предусмотрен штраф в размере 500 рублей либо предупреждение. Такая административная ответственность установлена ч. 1 ст. 12.5 КоАП РФ, напоминает управление ГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области.

В Тюменской области, несмотря на неблагоприятные дорожные условия, обстановка на дорогах контролируемая. Сотрудники дежурной части ГИБДД Тюменской области мониторят дорожную обстановку и дорожные условия на федеральных автодорогах региона с помощью камер Уралуправтодора, это позволяет вовремя принять решения об усилении нарядов ДПС на тех или иных участках автодорог, сообщает пресс-служба ведомства. 

На федеральных автодорогах несут службу инспекторы ДПС территориальных подразделений ГИБДД и дополнительные наряды специализированного батальона ДПС. В случае ухудшения дорожной обстановки автоинспекторы перейдут на усиленный вариант несения службы.

ГИБДД призывает водителей выбирать безопасную скорость на трассах и рекомендует автомобилистам переобувать автомобили на зимнюю резину, особенно тем, чей стаж вождения меньше трех лет. Этим водителям в межсезонье особенно трудно принимать на дороге верные решения и выбирать безопасную скорость. На зимней резине гораздо безопаснее и спокойнее на мокрых и скользких дорогах.

В Тюмени скользкость на дорогах повышается ночью и рано утром. Автомобилисты должны понимать, что при движении на летней резине им нужно соблюдать особую осторожность, выбирая скорость и дистанцию с учетом дорожных и погодных условий, избегая резких маневров в пути.

Наряды ДПС контролируют наличие скользких участков на маршрутах патрулирования, сообщают информацию в дежурную часть. Затем она оперативно передается в диспетчерскую службу подрядных организаций, ответственных за содержание участков дорог. В случае отсутствия реакции со стороны дорожных организаций, ГИБДД принимает меры административного реагирования.

   

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Теги: ГИБДД Тюменской области

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