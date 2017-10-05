6 октября - события дня

Фото ИА "Тюменская линия"

В Тюмени в 9 часов 30 минут в пансионате для ветеранов войны и труда (ул. Минская, 86) начнется выступление фольклорного ансамбля "Ростань", посвященное Дню пожилых людей.

В Тюмени в 10 часов в Тюменской областной думе (ул. Республики, 52, каб. 521) начнется заседание комитета облдумы по бюджету, налогам и финансам.

В Тюмени в 10 часов в центре помощи семье и детям "Семья" (ул. Геологоразведчиков, 14а) начнется конференция по паллиативной помощи детям.

В Тюмени в 11 часов в пресс-центре информационного агентства "Тюменская линия" (ул. Осипенко, 81, Областной дом журналистов) начнется пресс-конференция "Подведение итогов весеннего призыва 2017 года на военную службу в Тюменской области. Задачи, стоящие перед военными комиссариатом области при проведении осеннего призыва".

В Тюмени в 12 часов в Тюменской областной думе (ул. Республики, 52, каб. 521) начнется заседание комитета облдумы по экономической политике и природопользованию.

В Тюмени в 14 часов в правительстве Тюменской области (ул. Володарского, 45) начнется заседание президиума регионального правительства.

В Тюмени в 17 часов в музее "Дом Машарова (ул. Ленина, 24) начнется литературно-музыкальный вечер "Всю душу выплеснул в слова".

В Тюмени в Тюменской областной думе (ул. Республики, 52, большой зал) продолжается V международный социологический форум "Динамика социальной трансформации российского общества: региональные аспекты".

Этот день в истории:

1487 - впервые обменялись посланиями русский царь (Иван III) и король Польши (Казимир IV).

1526 - за ересь сожжен на костре английский религиозный реформатор, переводчик Библии на английский язык Уильям Тиндейл.

1683 - первые немецкие поселенцы прибыли в Америку (Пенсильвания), где основали Германтаун.

1768 - Турция объявила войну России, арестовав русского посла Алексея Обрезкова.

1769 - английский мореплаватель Джеймс Кук высадился в Новой Зеландии.

1801 - Наполеон даровал новую Конституцию Голландии.

1805 - первый русский воздухоплаватель Кашинский совершил полет на аэростате над Москвой.

1812 - русский император Александр I отверг предложение Наполеона о мире.

1840 - Франция, Британия и Россия вмешались в турецко-египетскую войну на стороне Турции.

1887 - родился Шарль Эдуар ле Корбюзье, выдающийся французский архитектор, основатель направления функционализма в строительстве.

1889 - в Париже открылось знаменитое кабаре "Мулен Руж".

1914 - родился норвежский путешественник, этнограф и археолог Тур Хейердал.

1944 - родился Борис Михайлов, советский хоккеист, нападающий команды ЦСКА, неоднократный чемпион мира и Олимпийских игр.

1948 - в Ашхабаде произошло землетрясение, полностью разрушившее город. Погибли около 100 тыс. человек (точное число жертв неизвестно).

1953 - умерла скульптор Вера Мухина, автор одного из символов Советского Союза - "Рабочего и колхозницы".

1981 - во время военного парада убит египетский президент Анвар Садат.

1991 - в Санкт-Петербурге во время концерта убит популярный русский певец Игорь Тальков.

1995 - в Грозном совершено покушение на генерала Романова, начальника объединенной группировки федеральных войск в Чечне.

1998 - умер актер и режиссер Ролан Быков.

2000 - с конвейера сошел последний автомобиль классической английской марки "Мини".

2001 - на опорную круговую орбиту выведен военный спутник "Радуга-1".