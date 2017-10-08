Молодых общественников приглашают к сотрудничеству

Молодых общественников приглашают к сотрудничеству. Фото: egosano.files.wordpress.com

Платформа для сотрудничества молодежных сообществ открыта в Тюменской области. Активистам предлагают зарегистрировать свои проекты на "Карте сообществ".

Новая площадка поможет активистам поддерживать связь друг с другом, обмениваться опытом и генерировать идеи новых социальных проектов.

"Карта сообществ создавалась как возможность для молодежных объединений рассказать о себе. Зарегистрировав свой проект на карте, руководители сообществ могут искать единомышленников и сотрудничать с ними, искать информационных и коммерческих партнеров, спонсоров, а также получать государственную поддержку", - отметила руководитель Центра продюсирования сообществ Мария Федоренко.

Сегодня на "Карте сообществ" зарегистрировалось более десяти объединений Тюменской области, пишет "КП-Тюмень".