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Молодых общественников приглашают к сотрудничеству

15:16 08 октября 2017 | mobile | | print версия для печати
Молодых общественников приглашают к сотрудничеству. Фото: egosano.files.wordpress.com

Платформа для сотрудничества молодежных сообществ открыта в Тюменской области. Активистам предлагают зарегистрировать свои проекты на "Карте сообществ". 

Новая площадка поможет активистам поддерживать связь друг с другом, обмениваться опытом и генерировать идеи новых социальных проектов. 

"Карта сообществ создавалась как возможность для молодежных объединений рассказать о себе. Зарегистрировав свой проект на карте, руководители сообществ могут искать единомышленников и сотрудничать с ними, искать информационных и коммерческих партнеров, спонсоров, а также получать государственную поддержку", - отметила руководитель Центра продюсирования сообществ Мария Федоренко.

Сегодня на "Карте сообществ" зарегистрировалось более десяти объединений Тюменской области, пишет "КП-Тюмень".

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