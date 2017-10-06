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Представления театрализованной студии "Селфи" заинтересовали тоболяков

17:48 06 октября 2017 | mobile | | print версия для печати
Представления театрализованной студии «Селфи» заинтересовали тоболяков. Фото: ИА "Тюменская линия"

Подростки, пенсионеры и преподаватели актерского мастерства  театрализованной  студии "Селфи" выступили на главной сцене города Тобольска, сообщает департамент социального развития Тюменской области. 

Артисты старшего поколения уже проявили себя на городском фестивале самодеятельного художественного творчества людей старшего возраста "Как живешь ветеран?", организованного в преддверии Международного дня пожилых людей. Вместе с юными коллегами ветераны весьма убедительно сыграли свои роли в сказке "Каша из топора".

Общение на репетициях и выступлениях помогает артистам разных поколений лучше понимать друг друга, обмениваться жизненным опытом. 

Работа площадки "Селфи" была организована в августе 2016 года на базе социально – реабилитационного центра для несовершеннолетних города Тобольска.

При софинансировании Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации для  студии "Селфи" приобрели музыкальное оборудование, сценические костюмы. 

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