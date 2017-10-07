Кардиологи ОКБ №1 напоминают об опасности ишемической болезни сердца

Кардиологи «ОКБ №1» напоминают об опасности ишемической болезни сердца. Фото: департамент здравоохранения

Врачи кардиологического отделения Областной клинической больницы №1 провели лечение ишемической болезни сердца более 90 пациентам в сентябре, сообщает департамент здравоохранения Тюменской области.

На первом этапе развития этой болезни человек не понимает, что нездоров - она проходит бессимптомно. Чтобы "разглядеть" ишемию лучше всего обратиться к врачу-специалисту.

Кардиологи "ОКБ №1" рекомендуют раз в год проходить профилактический осмотр. К доктору нужно обратиться немедленно, если у вас периодически появляются: внезапная одышка, головокружение, боли в грудной клетке, слабость без явной причины, если вам кажется, что сердце то замирает, то начинает стучать.

Лечение ишемической болезни сердца может проводиться посредством терапии, хирургического лечения или уникальных малотравматичных методик. Способы подбираются лечащим врачом.