Всероссийские юношеские соревнования по скалолазанию пройдут в Тюмени

Всероссийские юношеские соревнования по скалолазанию пройдут в Тюмени. Фото: ИА "Тюменская линия"

Юные скалолазы со всей России примут участие во Всероссийских юношеских соревнованиях, которые пройдут в Тюменском легкоатлетическом манеже с 30 октября по 4 ноября.

Как сообщили в Федерации скалолазания России, соревнования пройдут в двух дисциплинах - скорость и трудность.

Состязания будут проходить в четырех возрастных категориях: подростки от 10 до 13 лет, младшие юноши и девушки 14–15 лет, старшие юноши и девушки 16–17 лет и юниоры 18–19 лет.

Предварительные заявки региональные федерации должны подать до 8 октября, окончательные - до 25 октября, именно тогда станет известен итоговый список участников состязаний.