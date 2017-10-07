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Волонтеры поздравили детей-сирот праздничным представлением и подарками

14:59 07 октября 2017 | mobile | | print версия для печати
Волонтеры поздравили детей-сирот праздничным представлением и подарками. Фото: городского центра помощи «Делай добро»

Дети-сироты, отмечающее день рождение в сентябре, получили подарки от городского центра помощи "Делай добро". В  Заводоуспенском детском доме состоялось праздничное представление для именинников. 

В качестве подарка ребята посмотрели выступления цирковой студии "Икар" и попробовали себя в роли циркачей: крутили тарелочки, закидывали ложки в кружки, прыгали через скакалку, учились делать различные поддержки и трюки. И, конечно, день рождения не обходится без сладкого подарка — именинники задули свечи на праздничном торте.

"Уже 7 октября центр отправится с поздравлениями в детский дом "Сияние севера". Здесь также пройдет праздничная программа с аниматорами, а каждый из 19 именинников получит подарок — билет в музей", - отмечает руководитель центра Наталья Пормейстер.

АНО "Делай добро" старается ежемесячно посещать 77 ребят в двух детских домах. Они проводят с мальчиками и девочками от 3 до 19 лет мастер-классы, привозят в гости художников, визажистов и стилистов, пишет "Вслух.ру".

Но главный праздник для всех воспитанников детских домов — Новый год. Тюменцы могут принять участие в поздравлении ребят, приготовив для них сладкие подарки как собрав их лично, так и передав средства организации. За более подробной информацией можно обратиться к волонтерам через официальную страницу .

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