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Тюменский блогер посетил Армению

15:24 07 октября 2017 | mobile | | print версия для печати
Международный проект "Культурица" . Фото: "Моя территория"

Тюменский тревел-блогер, шоумен и радиоведущий Иван Крылов, за спиной которого уже 25 стран, участвует в международном проекте "Культурица".

Суть проекта заключается в том, что каждая страна-участник, среди которых Россия, Казахстан, Белоруссия, Азербайджан, Сербия и Болгария, отправляет и принимает блогера, который в течение пяти дней тестирует культурную среду, выполняет задания и публикует результаты своего путешествия в блоге, открывая для своих подписчиков жизнь и культуру народов соседних стран.

Так, помимо посещения Еревана, столицы Армении, в качестве туриста, Иван также встретился с армянской молодежью в стенах Российско-Армянского университета, где он провел мастер-класс под названием "Блогосфера и тревел-блогинг". Иван рассказал студентам о плюсах и минусах блогинга и о перспективности данного вида деятельности, а также поделился впечатлениями о проведенных в Армении днях.

"Ереван и Армения – это теперь моя любовь навеки. Мне нравится здесь все от первого дня, первой минуты пребывания до сего момента. И больше всего меня удивили люди, я просто стоя аплодирую их великолепному гостеприимству", - рассказал Иван газете "Тюменская область сегодня". 

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