Олимпиада "Русский с Пушкиным" стартует в Тюмени

Олимпиада «Русский с Пушкиным» стартует в Тюмени, Фото: Тюменская линия

Олимпиада "Русский с Пушкиным" для учеников 1-4 классов пройдет онлайн с 16 по 31 октября. Тренировочные задания будут доступны участникам до 15 октября, сообщает департамент образования и науки Тюменской области.

Малышам предложат задачи в виде небольших тематических игр. Например, найти ответ на вопрос в большом слове, составив из него маленькое. Или собрать в чемодан вещи, загаданные в загадке.

Отметим, что в предыдущей олимпиаде "Русский с Пушкиным" приняло участие более 675 тысяч детей из России и зарубежных стран. Среди них 19 тысяч школьников из Тюменской области, в том числе 8 тысяч юных жителей областного центра.

Напомним, что для участия в олимпиаде достаточно иметь компьютер или планшет с современным браузером и выходом в интернет.

Задачи пробного тура могут решаться неограниченно в любое время в течение пробного тура. На решение заданий основного тура отводится 1 час.

Все ученики и учителя, принявшие участие в олимпиаде, получат грамоты и сертификаты, которые будут доступны в личных кабинетах на сайте.

Более подробную информацию можно получить по электронной почте: info@uchi.ru, по телефону 8(800)500-30-72 или на сайте: uchi.ru.