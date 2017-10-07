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Олимпиада "Русский с Пушкиным" стартует в Тюмени

16:29 07 октября 2017 | mobile | | print версия для печати
Олимпиада «Русский с Пушкиным» стартует в Тюмени, Фото: Тюменская линия

Олимпиада "Русский с Пушкиным" для учеников 1-4 классов пройдет онлайн с 16 по 31 октября. Тренировочные задания будут доступны участникам до 15 октября, сообщает департамент образования и науки Тюменской области. 

Малышам предложат задачи в виде небольших тематических игр. Например, найти ответ на вопрос в большом слове, составив из него маленькое. Или собрать в чемодан вещи, загаданные в загадке. 

Отметим, что в предыдущей олимпиаде "Русский с Пушкиным" приняло участие более 675 тысяч детей из России и зарубежных стран. Среди них 19 тысяч школьников из Тюменской области, в том числе 8 тысяч юных жителей областного центра.

Напомним, что для участия в олимпиаде достаточно иметь компьютер или планшет с современным браузером и выходом в интернет.

Задачи пробного тура могут решаться неограниченно в любое время в течение пробного тура. На решение заданий основного тура отводится 1 час.

Все ученики и учителя, принявшие участие в олимпиаде, получат грамоты и сертификаты, которые будут доступны в личных кабинетах на сайте.

Более подробную информацию можно получить по электронной почте: info@uchi.ru, по телефону 8(800)500-30-72 или на сайте: uchi.ru.

 

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