Тюменские модницы обменяются нарядами

Тюменские модницы обменяются нарядами. Фото: Тюменская линия

Всеобщий сбор и обмен старых вещей в хорошем состоянии стартовал в Тюмени. В течение этой и следующей недели все желающие могут приносить одежду, обувь, и аксессуары в мультицентр "Моя территория".

Принесенные вещи предварительно осматривают, сортируют по группам. Октябрьская барахолка поможет освободить гардероб от ненужных вещей, которые по каким-либо причинам давно пылятся на полках.

Также у проекта благотворительная миссия — вещи, которые не найдут нового хозяина, отправятся в центры помощи малоимущим.

Распродажа состоится в середине октября, модераторы барахолки будут продавать отсортированный товар по ценовым категориям: от бесплатного до символических ценников хозяев.

Помимо продажи у участников есть возможность обменяться понравившимися вещами. Кроме того, участники и гости встречи посетят различные площадки и мастер-классы, посвященные визажу, искусству ногтевого сервиса, дизайну.

Гостей ждут 14 октября в мультицентре "Моя территория".