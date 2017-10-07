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Тюменские модницы обменяются нарядами

17:22 07 октября 2017 | mobile | | print версия для печати
Тюменские модницы обменяются нарядами. Фото: Тюменская линия

Всеобщий сбор и обмен старых вещей в хорошем состоянии стартовал в Тюмени. В течение этой и следующей недели все желающие могут приносить одежду, обувь, и аксессуары в мультицентр "Моя территория".

Принесенные вещи предварительно осматривают, сортируют по группам. Октябрьская барахолка поможет освободить гардероб от ненужных вещей, которые по каким-либо причинам давно пылятся на полках.

Также у проекта благотворительная миссия — вещи, которые не найдут нового хозяина, отправятся в центры помощи малоимущим. 

Распродажа состоится в середине октября, модераторы барахолки будут продавать отсортированный товар по ценовым категориям: от бесплатного до символических ценников хозяев.

Помимо продажи у участников есть возможность обменяться понравившимися вещами. Кроме того, участники и гости встречи посетят различные площадки и мастер-классы, посвященные визажу, искусству ногтевого сервиса, дизайну.

Гостей ждут 14 октября в мультицентре "Моя территория". 

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