Уникальная геологоразведочная лаборатория для школьников откроется в Тюмени

Уникальная геологоразведочная лаборатория для школьников откроется в Тюмени. Фото:департамент образования и науки Тюменской области

В областной физико-математической школе появится геологоразведочная лаборатория. Праздничное открытие кабинета Эрвье начнется с минералогического брифинга и подведения итогов геологической олимпиады 13 октября, в 14 часов.

Социальные партнеры провели геологическую олимпиаду, обещали поддерживать ребят стипендиями во время учебы в вузах, а позже - предложить им рабочие места в родном регионе.

Напомним, что геологическая олимпиада проходила 3 октября. Попробовать свои силы в интеллектуальных соревнованиях вызвался каждый четвертый ученик. Все отвечали на 15 вопросов, пишет "АиФ -Тюмень".