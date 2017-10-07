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Уникальная геологоразведочная лаборатория для школьников откроется в Тюмени

19:46 07 октября 2017 | mobile | | print версия для печати
Уникальная геологоразведочная лаборатория для школьников откроется в Тюмени. Фото:департамент образования и науки Тюменской области

В областной физико-математической школе появится геологоразведочная лаборатория. Праздничное открытие кабинета Эрвье начнется с минералогического брифинга и подведения итогов геологической олимпиады 13 октября, в 14 часов. 

Социальные партнеры провели геологическую олимпиаду, обещали поддерживать ребят стипендиями во время учебы в вузах, а позже - предложить им рабочие места в родном регионе.

Напомним, что геологическая олимпиада проходила 3 октября. Попробовать свои силы в интеллектуальных соревнованиях вызвался каждый четвертый ученик. Все отвечали на 15 вопросов, пишет "АиФ -Тюмень". 

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