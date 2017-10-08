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Представители деловых кругов Японии посетят Тюменскую область

09:24 08 октября 2017 | mobile | | print версия для печати
Представители деловых кругов Японии посетят Тюменскую область. Фото пресс-службы ФЦН

Официальная и деловая делегации Японии во главе с Чрезвычайным и Полномочным Послом Японии в России господином Тоёхиса Кодзуки посетят Тюменскую область 11-13 октября, сообщает региональный департамент инвестиционной политики и государственной поддержки предпринимательства.

В рамках визита запланированы встречи с губернатором Тюменской области Владимиром Якушевым, представителями официальных и деловых кругов Тюменской области, посещение промышленной зоны, в том числе площадки Агентства инфраструктурного развития и ряда промышленных предприятий региона: ООО "Сибур Тобольск", ЗАО "Антипинский НПЗ" и ООО "УГМК-Сталь".

12 октября представители тюменских предприятий встретятся с деловой японской делегацией в Западно-Сибирского инновационном центре, это даст возможность потенциальным партнерам установить необходимые контакты и найти взаимные интересы в энергетическом, инновационном и иных секторах экономики.

Напомним, что сотрудничество между Тюменской областью и Японией в 2017 активно развивается. 23-27 апреля представители региона участвовали в бизнес-миссии членов Ассоциации индустриальных парков в Японию. В июле состоялся визит исполнительного директора Японо-Российского фонда медицинских обменов (ЯРФМО) Акира Сакай в Тюменскую область.

Японцы проявляют интерес к созданию и развитию совместных проектов в области здравоохранения, в организации обменов по образовательным программам для студентов, стажировок для врачей, обмена опытом.

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