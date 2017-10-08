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Портал "Тюмень - наш дом" : граждан интересуют дороги и освещение

10:01 08 октября 2017 | mobile | | print версия для печати
Дорожные проблемы горожан оперативно решаются благодаря порталу "Тюмень-наш дом"

Пользователи портала "Тюмень – наш дом" особое внимание уделили содержанию дорог: большинство принятых сообщений в сентябре было направлено в рубрики "Текущее содержание дорог и ремонт" и "Ремонт и реконструкция дорог", сообщает пресс-служба администрации Тюмени. 

В сентябре 2017 года поступило 66 сообщений, из них 60% вопросов рассмотрено, ответы опубликованы на портале со статусом "Проблема решена".

На "отлично" оценили пользователи портала работы по ремонту проезжей части около дома № 75 по ул. Пермякова и работы по ликвидации дефекта покрытия тротуара по адресу: ул. Михаила Сперанского, 19.

Сентябрь оказался "урожайным" на сообщения об отсутствии уличного освещения. Из 20 принятых в работу 14 вопросов решено оперативно и положительно: освещение восстановлено в районе дома № 84 по ул. Советской, дома № 17 по ул. Молодогвардейцев, № 4 по ул. Амурской. Здесь необходимо напомнить пользователям, что категория "Отсутствует наружное освещение вдоль автомобильной дороги" ограничена и предполагает рассмотрение вопросов восстановления существующего наружного освещения в результате каких-либо повреждений.

Так же от бдительных тюменцев не скрылись брошенные во дворах автомобили, в сентябре их отыскалось 28. Специалистами проводятся мероприятия по установлению собственников. Некоторые вопросы решены в короткие сроки посредством уведомлений, которые были оставлены на автомобилях: собственники самостоятельно эвакуировали разукомплектованные транспортные средства с территории двора дома № 125 по ул. Широтной. Всего в сентябре поступило 162 сообщения.

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