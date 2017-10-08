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Тюменцы были в восторге от первого VR-спектакля "В поисках автора"

14:33 08 октября 2017 | mobile | | print версия для печати
Тюменцы были в восторге от первого VR-спектакля «В поисках автора». Фото: ИА "Тюменская линия"

Амбициозный проект продюсерского центра "Баzа" и режиссера Данила Чащина стал настоящим событием для театралов не только Тюмени, но и всей России.

Концепция соединить театр и VR-очки стала уникальной для нашей страны, признается продюсер проекта Андрей Зубов. Показ спектакля проходил в Молодежном театральном центре "Космос".

За неделю до показов "Космос" стал репетиционной площадкой проекта "В поисках автора". Огромный вклад в воплощение задумки внес партнер проекта – компания ECOFT.

4 показа собрали в зале 120 тюменцев, один спектакль одновременно смотрели не более 30 человек.  Как пишет "Мой портал", среди неравнодушных к театральным экспериментам были популярный тюменский блогер Светлана Захарова, Илья Пискулин, Мария Кондратович, Дарья Медынина и многие другие.

Тюменская публика и гости города из Москвы и Екатеринбурга восприняли спектакль с применением технологий виртуальной реальности радушно - все отмечали эффект от погружения в виртуальную реальность и актерскую игру. Неоднократно зрители, выходя из зала, произносили: "Это было круто!".

Режиссер Данил Чащин прокомментировал выпуск спектакля.

"Все прошло, на мой взгляд, успешно. Техника не подвела, артисты не подвели, службы не подвели. Зритель, который подходил ко мне после спектакля, остался довольным, поздравлял, и я даже получал восторженные отзывы. Выпуск был очень нервный, но, слава Богу, все случилось. Спасибо большой команде, участвовавшей в проекте!", - добавил он.

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