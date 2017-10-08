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Книжный клуб для мам приглашает тюменок на встречи

18:14 08 октября 2017 | mobile | | print версия для печати
«Книжный клуб для мам» приглашает тюменок на встречи. Фото: Тюменская линия

В Тюмени начинает работу "Книжный клуб для мам". Любая мама может попасть в гостеприимное сообщество, чтобы по выходным в уютной атмосфере за чашечкой чая или кофе открыть для себя хорошие книги и обсудить прочитанное. 

Встречи книжного клуба — уникальная возможность обсудить самую актуальную, важную полезную теоретическую информацию, которая представлена в многочисленной литературе, и применить ее на практике.

Мамы уже обсудили самое популярное руководство для родителей, написанное А. Фабером и Э. Мазлиш "Как говорить, чтобы дети слушали, и как слушать, чтобы дети говорили". 

Те, кто хочет принять участие в следующем заседании "Книжного клуба для мам" и обсудить альтернативы наказания, могут присоединиться к активным мамам города. Книжный клуб работает каждое воскресенье. Время и место можно уточнить по телефону 68-41-22, пишет "Мегатюмень". 

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