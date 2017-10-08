Эксперты Высшей школы экономики оценили развитие Интернета в регионе

Масштабная программа информатизации и устранения цифрового неравенства запущена в регионе. Фото: phototyumen.ru

Департамент информатизации Тюменской области играет существенную роль в интернетизации и развитии информационных технологий в регионе, что далеко не типично для страны, заявила на открытой лекции по развитию тюменского интернета младший научный сотрудник Высшей школы экономики Полина Колозариди.

"Центральное место всегда распределено между бизнесом, властью и обществом. В Тюмени, например, очень сильную роль в развитии интернета видит департамент информатизации Тюменской области. И говорит об этом публично и открыто. Это не частая история, когда власть сама заявляет: да, мы хотим, чтобы область шла к будущему — информационным технологиям", - считает сотрудник ВШЭ.

Она напомнила, что в семь лет назад в Тюменской области была запущена масштабная программа информатизации и устранения цифрового неравенства, в Тюмени, Тобольске, Ялуторовске, Заводоуковске и Ишиме появилась сеть бесплатного публичного Wi-Fi Tyumen Free, пишет "Вслух.ру".