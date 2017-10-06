up

6.10.2017 пятница

EUR 67.7787

USD 57.5811

В Тюмени -1..1 С 4 м/с
ветер юго-восточный

﻿
Главная / Новости / Общество

7 октября - события дня

17:54 06 октября 2017 | mobile | | print версия для печати
Фото ИА "Тюменская линия"

В Тюмени в 8 часов на ул. Мельникайте, 126, корп. 2, около ТЦ "Порт", пр. Солнечный, 11, комплексе "Заречный двор", на ул. Севастопольской, 12, на автомобильной дороге по ул. Бакинских Комиссаров начнутся сельскохозяйственные ярмарки.

В Тюмени в 9 часов в теннисном центре начнется областной открытый турнир по теннису.

В Тюмени в 10 часов начнется общегородской субботник. 

В Тюмени в 10 часов в колледже транспортных технологий (ул. Станционная, 34) начнется любительский волейбольный турнир.

В Тюмени в 11 часов в скверах Комсомольском, Гимназистов, Депутатов, Школьном, Победы, гимназии№ 16, площади около центра "Тюмень Дзюдо", стадионах школ № 22 и № 94 начнется общегородской День здоровья.

В Тюмени в 13 часов на набережной Туры начнутся соревнования по кик-скутеру и здесь же установят шестиметровую рампу. 

Этот день в истории:

1571 - возле порта Лепанто в Греции соединенный испано-венецианский флот наголову разгромил турецкие военно-морские силы.

1806 - в Англии запатентована первая копирка.

1815 - за переход на сторону Наполеона приговорен к казни маршал Мишель Ней.

1825 - в великом пожаре в Новом Брюнсвике (Канада) полностью выгорели города Фредериктон и Ньюкасл, погибли около 200 человек.

1903 - в Онтарио (Канада) открыты залежи серебра.

1849 - умер американский писатель Эдгар Алан По.

1864 - умер русский поэт, публицист, литературный критик Аполлон Григорьев.

1879 - Австро-Венгрия и Германия подписали договор о союзе.

1885 - родился великий датский физик, нобелевский лауреат Нильс Бор.

1897 - в Вильнюсе создан Всероссийский еврейский рабочий союз (Бунд).

1934 - родилась поэтесса Новелла Матвеева.

1935 - Италия исключена из Лиги Наций за агрессию против Эфиопии.

1939 - умер Борис Щукин, актер театра и кино.

1941 - под Вязьмой немецкие войска окружили четыре армии Западного и Резервного фронтов. Красная армия потерпела тяжелейшее поражение – в плен попали более 650 тыс. человек. Вяземская катастрофа открыла гитлеровцам путь к Москве.

1944 - на конференции в Думбартон-Оксе принято решение о создании Организации Объединенных Наций.

1944 - началась Петсамо-Киркенесская операция по освобождению Заполярья от гитлеровцев.

1949 - создана Германская Демократическая Республика.

1959 - советская автоматическая станция "Луна-3" впервые сфотографировала обратную сторону Луны.

1977 - в СССР принята Конституция.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости

Последние новости

20:25 "Не покидай свою планету" - звучит в тюменской филармонии Фото
19:45 Тюменский онкоцентр будет строиться при содействии корейских экспертов Фото
19:31 Тюменцев приглашают на молодежный день занятости
19:20 Автомобилистов предупреждают о перекрытии улиц Флотская и Халтурина
18:49 Губернатор встретился с учредителями фонда содействия религиозным организациям мусульман
18:05 Октябрь подарит тюменцам теплые выходные
18:01 Городская администрация назвала семь причин, по которым тюменцы должны прийти на День здоровья
17:54 7 октября - события дня
17:48 Представления театрализованной студии "Селфи" заинтересовали тоболяков
17:25 Специалистов водоканала наградили за профессионализм Фото
Все новости

Архив новостей

Октябрь, 2017
﻿

Губернатор

Тюменский онкоцентр будет строиться при содействии корейских экспертов

Губернатор встретился с учредителями фонда содействия религиозным организациям мусульман

Российской экономике нужен свой Госплан, считает Владимир Якушев

Политика

Депутаты обсудили исполнение программы газификации региона

Тюменская область поэтапно перейдет на расчет налога на имущество по кадастровой стоимости

Проект "Единой России" "Местный дом культуры" востребован в регионах

Экономика

Ишимские полеводы продолжают уборочную

На Ишимском мясокомбинате оценили работу нового термоформера

В Голышмановском районе завершается уборка картофеля

Общество

"Не покидай свою планету" - звучит в тюменской филармонии

Тюменцев приглашают на молодежный день занятости

Автомобилистов предупреждают о перекрытии улиц Флотская и Халтурина

Спорт

Переходящий Кубок "Золотой осени" достался спортсменам из Югры

Футболисты из Тюмени сыграют в отборочном матче чемпионата Европы-2019

Тюменские скалолазы поборются за Кубок мира в Китае

Происшествия

Браконьер убил четырех косуль в Абатском районе

Под суд отправилась тюменка, оставившая инвалидов без зарплаты

Житель Уватского района забил знакомого до смерти кочергой
АРХИВ НОВОСТЕЙ:

© 2001-2017 Государственное информационное агентство Тюменской области

При использовании материалов ссылка обязательна.

Информационная лента выходит при финансовой поддержке правительства Тюменской области.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ТУ 72-01370 от 14.07.2016 выдано управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Тюменской области, ХМАО-Югре и ЯНАО.

Информация о деятельности учреждения

16+