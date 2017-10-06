7 октября - события дня
Фото ИА "Тюменская линия"
В Тюмени в 8 часов на ул. Мельникайте, 126, корп. 2, около ТЦ "Порт", пр. Солнечный, 11, комплексе "Заречный двор", на ул. Севастопольской, 12, на автомобильной дороге по ул. Бакинских Комиссаров начнутся сельскохозяйственные ярмарки.
В Тюмени в 9 часов в теннисном центре начнется областной открытый турнир по теннису.
В Тюмени в 10 часов начнется общегородской субботник.
В Тюмени в 10 часов в колледже транспортных технологий (ул. Станционная, 34) начнется любительский волейбольный турнир.
В Тюмени в 11 часов в скверах Комсомольском, Гимназистов, Депутатов, Школьном, Победы, гимназии№ 16, площади около центра "Тюмень Дзюдо", стадионах школ № 22 и № 94 начнется общегородской День здоровья.
В Тюмени в 13 часов на набережной Туры начнутся соревнования по кик-скутеру и здесь же установят шестиметровую рампу.
Этот день в истории:
1571 - возле порта Лепанто в Греции соединенный испано-венецианский флот наголову разгромил турецкие военно-морские силы.
1806 - в Англии запатентована первая копирка.
1815 - за переход на сторону Наполеона приговорен к казни маршал Мишель Ней.
1825 - в великом пожаре в Новом Брюнсвике (Канада) полностью выгорели города Фредериктон и Ньюкасл, погибли около 200 человек.
1903 - в Онтарио (Канада) открыты залежи серебра.
1849 - умер американский писатель Эдгар Алан По.
1864 - умер русский поэт, публицист, литературный критик Аполлон Григорьев.
1879 - Австро-Венгрия и Германия подписали договор о союзе.
1885 - родился великий датский физик, нобелевский лауреат Нильс Бор.
1897 - в Вильнюсе создан Всероссийский еврейский рабочий союз (Бунд).
1934 - родилась поэтесса Новелла Матвеева.
1935 - Италия исключена из Лиги Наций за агрессию против Эфиопии.
1939 - умер Борис Щукин, актер театра и кино.
1941 - под Вязьмой немецкие войска окружили четыре армии Западного и Резервного фронтов. Красная армия потерпела тяжелейшее поражение – в плен попали более 650 тыс. человек. Вяземская катастрофа открыла гитлеровцам путь к Москве.
1944 - на конференции в Думбартон-Оксе принято решение о создании Организации Объединенных Наций.
1944 - началась Петсамо-Киркенесская операция по освобождению Заполярья от гитлеровцев.
1949 - создана Германская Демократическая Республика.
1959 - советская автоматическая станция "Луна-3" впервые сфотографировала обратную сторону Луны.
1977 - в СССР принята Конституция.
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