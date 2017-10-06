7 октября - события дня

Фото ИА "Тюменская линия"

В Тюмени в 8 часов на ул. Мельникайте, 126, корп. 2, около ТЦ "Порт", пр. Солнечный, 11, комплексе "Заречный двор", на ул. Севастопольской, 12, на автомобильной дороге по ул. Бакинских Комиссаров начнутся сельскохозяйственные ярмарки.

В Тюмени в 9 часов в теннисном центре начнется областной открытый турнир по теннису.

В Тюмени в 10 часов начнется общегородской субботник.

В Тюмени в 10 часов в колледже транспортных технологий (ул. Станционная, 34) начнется любительский волейбольный турнир.

В Тюмени в 11 часов в скверах Комсомольском, Гимназистов, Депутатов, Школьном, Победы, гимназии№ 16, площади около центра "Тюмень Дзюдо", стадионах школ № 22 и № 94 начнется общегородской День здоровья.

В Тюмени в 13 часов на набережной Туры начнутся соревнования по кик-скутеру и здесь же установят шестиметровую рампу.

Этот день в истории:

1571 - возле порта Лепанто в Греции соединенный испано-венецианский флот наголову разгромил турецкие военно-морские силы.

1806 - в Англии запатентована первая копирка.

1815 - за переход на сторону Наполеона приговорен к казни маршал Мишель Ней.

1825 - в великом пожаре в Новом Брюнсвике (Канада) полностью выгорели города Фредериктон и Ньюкасл, погибли около 200 человек.

1903 - в Онтарио (Канада) открыты залежи серебра.

1849 - умер американский писатель Эдгар Алан По.

1864 - умер русский поэт, публицист, литературный критик Аполлон Григорьев.

1879 - Австро-Венгрия и Германия подписали договор о союзе.

1885 - родился великий датский физик, нобелевский лауреат Нильс Бор.

1897 - в Вильнюсе создан Всероссийский еврейский рабочий союз (Бунд).

1934 - родилась поэтесса Новелла Матвеева.

1935 - Италия исключена из Лиги Наций за агрессию против Эфиопии.

1939 - умер Борис Щукин, актер театра и кино.

1941 - под Вязьмой немецкие войска окружили четыре армии Западного и Резервного фронтов. Красная армия потерпела тяжелейшее поражение – в плен попали более 650 тыс. человек. Вяземская катастрофа открыла гитлеровцам путь к Москве.

1944 - на конференции в Думбартон-Оксе принято решение о создании Организации Объединенных Наций.

1944 - началась Петсамо-Киркенесская операция по освобождению Заполярья от гитлеровцев.

1949 - создана Германская Демократическая Республика.

1959 - советская автоматическая станция "Луна-3" впервые сфотографировала обратную сторону Луны.

1977 - в СССР принята Конституция.