8 октября - события дня
Фото ИА "Тюменская линия"
В Тюмени в 10 часов в городском шахматном клубе (ул. Червишевский тракт, 72а) начнется XI спартакиада трудовых коллективов Тюменской области по шахматам.
Этот день в истории:
1799 – завершился знаменитый переход Суворова через Альпы.
1892 – родилась поэтесса Марина Цветаева.
1897 – умер русский художник-пейзажист Алексей Саврасов.
1917 – председателем Петроградского Совета избран Лев Троцкий.
1931 – родился писатель Юлиан Семенов.
1936 – родился актер Леонид Куравлев.
1941 – гитлеровцы захватили Орел.
1949 – родилась американская киноактриса Сигурни Уивер.
1961 – в Москве открылся Кремлевский Дворец съездов.
1967 – в Боливии в бою погиб кубинский революционер Эрнесто Че Гевара.
1970 – Александру Солженицыну присуждена Нобелевская премия в области литературы.
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