8 октября - события дня

Фото ИА "Тюменская линия"

В Тюмени в 10 часов в городском шахматном клубе (ул. Червишевский тракт, 72а) начнется XI спартакиада трудовых коллективов Тюменской области по шахматам.

Этот день в истории:

1799 – завершился знаменитый переход Суворова через Альпы.

1892 – родилась поэтесса Марина Цветаева.

1897 – умер русский художник-пейзажист Алексей Саврасов.

1917 – председателем Петроградского Совета избран Лев Троцкий.

1931 – родился писатель Юлиан Семенов.

1936 – родился актер Леонид Куравлев.

1941 – гитлеровцы захватили Орел.

1949 – родилась американская киноактриса Сигурни Уивер.

1961 – в Москве открылся Кремлевский Дворец съездов.

1967 – в Боливии в бою погиб кубинский революционер Эрнесто Че Гевара.

1970 – Александру Солженицыну присуждена Нобелевская премия в области литературы.