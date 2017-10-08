9 октября - события дня

Фото ИА "Тюменская линия"

В Тюмени в 12 часов в Тюменской областной думе (ул. Республики, 52) начнется заседание постоянной комиссии облдумы по вопросам депутатской этики и регламентным процедурам.

В Тюмени в 12 часов в отеле "Восток" (ул. Республики, 159, конференц-зал "Сатурн") начнется круглый стол "Грузоперевозки в России: состояние, проблемы и пути их решения".

Этот день в истории:

1908 - родился французский киноактер и режиссер Жак Тати.

1924 - умер поэт Валерий Брюсов.

1940 - родился английский рок-певец и композитор, участник группы "Битлз" Джон Леннон.

1975 - академику Андрею Сахарову присуждена Нобелевская премия.

1989 - Центральное телевидение СССР организовало сеансы Анатолия Кашпировского.

2000 - в Японии открылся первый в мире музей Джона Леннона.