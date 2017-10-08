9 октября - события дня
Фото ИА "Тюменская линия"
В Тюмени в 12 часов в Тюменской областной думе (ул. Республики, 52) начнется заседание постоянной комиссии облдумы по вопросам депутатской этики и регламентным процедурам.
В Тюмени в 12 часов в отеле "Восток" (ул. Республики, 159, конференц-зал "Сатурн") начнется круглый стол "Грузоперевозки в России: состояние, проблемы и пути их решения".
Этот день в истории:
1908 - родился французский киноактер и режиссер Жак Тати.
1924 - умер поэт Валерий Брюсов.
1940 - родился английский рок-певец и композитор, участник группы "Битлз" Джон Леннон.
1975 - академику Андрею Сахарову присуждена Нобелевская премия.
1989 - Центральное телевидение СССР организовало сеансы Анатолия Кашпировского.
2000 - в Японии открылся первый в мире музей Джона Леннона.
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