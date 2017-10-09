10 октября - события дня

Фото ИА "Тюменская линия"

В Тюмени в 8 часов 30 минут начнется выездное заседание комитета Тюменской областной думы по социальной политике по вопросам подготовки высококвалифицированных кадров для региона. Запланирован выезд в физико-математическую школу, техникум индустрии питания, коммерции и сервиса и Тюменский государственный университет.

В Тюмени в 10 часов в тюменском технопарке (ул. Республики, 142) начнется конгресс компаний малого и среднего бизнеса региона "Стратегии чемпионов".

В Тюмени в 10 и 12 часов в театре кукол (ул. Кирова, 36) начнется спектакль "Наш необыкновенный концерт".

В Тюмени в 11 часов в областной научной библиотеке им. Дмитрия Менделеева (ул. Орджоникидзе, 59) начнутся Губернаторские чтения "История и политика: как наше настоящее и будущее связаны с нашим прошлым".

В Тюмени в 12 часов в Тюменской областной думе (ул. Республики, 52) начнется брифинг главного федерального инспектора по Тюменской области Андрея Руцинского.

В Тюмени в 15 часов в совместном пресс-центре агентств "Интерфакс-Урал" и "Тюменская линия" (ул. Осипенко, 82, Областной дом журналистов) начнется пресс-конференция заместителя директора департамента потребительского рынка и туризма Тюменской области Александра Сидорова "Об изменениях законодательства о государственном регулировании оборота алкогольной продукции".

В Тюмени в 19 часов в тюменской филармонии (ул. Республики, 34) начнется выступление Мюнхенского камерного оркестра.

Этот день в истории:

1365 – крестоносцы захватили Александрию.

1698 – в Москве начались массовые казни стрельцов – участников стрелецкого бунта.

1733 – Франция объявила войну Священной Римской империи из-за дележа польского наследства.

1794 – русские войска Александра Суворова разбили при Мациевцах польское войско, взяв в плен лидера повстанцев Тадеуша Костюшко.

1813 – родился итальянский композитор Джузеппе Верди.

1861 – родился норвежский полярный исследователь Фритьоф Нансен.

1875 – умер русский писатель Алексей Толстой.

1911 – началась революция в Китае (Синьхайская революция).

1913 – завершилось строительство Панамского канала. Его длина – 81 км 600 м.

1932 – состоялся торжественный пуск Днепрогэса – одной из главных строек первой пятилетки.

1944 – под венгерским городом Дебреценом состоялось крупное танковое сражение между немецкими и советскими бронетанковыми корпусами. Обе стороны понесли огромные потери.

1964 – открылись XVIII Олимпийские игры в Токио.

1999 – черкесы и абазины объявили о создании парламента Черкесии, независимого от Карачаево-Черкесии.

1999 – в первом в истории профессионального бокса поединке мужчины и женщины победила американка Маргарет Макгрегор.

2000 - озоновая дыра над Антарктикой достигла небывалых размеров, став в два раза больше Антарктиды.