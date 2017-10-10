11 октября - события дня

Фото ИА "Тюменская линия"

В Тюмени в 10 часов 30 минут в Тюменской областной думе (ул. Республики, 52, каб. 321) начнется пресс-конференция Эдуарда Омарова "Тюменская область на XIV Всемирном фестивале молодежи и студентов в Сочи".

В Тюмени в 10 часов в отеле "Ремезов" (ул. Грибоедова, 6, корп. 1, зал "Ремезов") начнется конференция "Управление рисками в компаниях: новые вызовы и решения".

В Тюмени в 14 часов в Тюменской областной думе (ул. Республики, 52, большой зал) начнется церемония вручения региональной детско-юношеской спортивной премии "Тюменская область – здесь учат побеждать".

В Тюмени в 19 часов в филармонии (ул. Республики, 34) начнется выступление оркестра "Камерата Сибири".

В Омутинском в 10 часов в школе №2 (ул. Советская, 233а) начнется открытие аудитории с доступом к удаленному электронному читальному залу Президентсткой библиотеки.

Этот день в истории:

1783 - в Санкт-Петербурге основана Российская академия.

1999 - британские астрономы оспорили число планет Солнечной системы.

2000 - в воде Мертвого моря обнаружен микроорганизм, прекрасно себя чувствующий в воде, в десятки раз более соленой, чем морская.