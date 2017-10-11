В Тюменской области стартовала подготовка к региональным этапам конкурса "Славим человека труда!"

Тюменской области стартовала подготовка к региональным этапам конкурса «Славим человека труда!».Фото: kinocentr86.ru

Подготовка к очередным региональным этапам конкурса "Славим человека труда!" стартовала в Тюменской области.

Как сообщает пресс-служба областного департамента ЖКХ, на этот участниками мероприятия станут представители инженерных профессий – инженеры-электроэнергетики и инженеры по сварке. 21 ноября на базе Тюменского индустриального университета (ул. Луначарского, 2) состоится торжественная церемония открытия соревнований.

Конкурс проходит в два этапа – заочном и очном. Задача участников – в срок до 10 ноября предоставить в конкурсную комиссию инженерные проекты. В очном туре участникам творческого состязания эти проекты предстоит защитить перед конкурсной комиссией, показав и знание теории, и творческий подход к выполнению задачи.

В перечень участников, номинированных на конкурс, в этом году заявлено две категории. Это практики - представители производственной отрасли и теоретики - студенты. На два блока разделен и призовой фонд: 46 тыс. рублей получит победитель от производственной группы, серебряного и бронзового призеров в этой группе ждет премия в размере 34 и 23 тыс.рублей соответственно.

Победитель в группе студентов получит премию в размере 17 тыс. рублей. За второе и третье места в студенческой группе участников полагается премия в размере 12 тыс. рублей (2 место) и 6 тыс. рублей (3 место).

Конкурсные заявки принимаются в электронном виде по адресу: nesterovaaa@tyuiu.ru. Подробно с условиями конкурса можно ознакомиться по ссылке.